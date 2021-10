Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva: le condizioni dell’ex presidente degli Stati Uniti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una sospetta infezione: l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe stato sottoposto a una serie di cure in ospedale, presso l’Irvine Medical Center della University of California. Le sue condizioni di salute, su cui nelle ultime ore è intervenuta una nota del suo portavoce, non sarebbero legate a problemi pregressi né al Covid-19. Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva L’ex presidente degli Stati Uniti, oggi 75enne, sarebbe stato ricoverato nel reparto di terapia ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)inper una sospetta infezione: l’exsarebbe stato sottoposto a una serie di cure in ospedale, presso l’Irvine Medical Center della University of California. Le suedi salute, su cui nelle ultime ore è intervenuta una nota del suo portavoce, non sarebbero legate a problemi pregressi né al Covid-19.inL’ex, oggi 75enne, sarebbe statonel reparto di...

