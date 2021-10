Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva: come sta l’ex presidente Usa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton, nuovi problemi di salute per l’ex inquilino della Casa Bianca: i medici hanno rilasciato una dichiarazione Bill Clinton (Getty Images for CARE)l’ex presidente americano Bill Clinton, 75 anni, nella serata di martedì è stato ricoverato presso l’Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione. Si trova nel reparto di terapia intensiva ma secondo la Cnn non è attaccato al respiratore. Alla notizia si è subito pensato che la causa potesse essere legata ai precedenti problemi di cuore o al Covid ma l’emittente ha fanno sapere che non si tratta di nessuna delle due ipotesi. Con un tweet Angel Urena, il suo portavoce, ha spiegato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021), nuovi problemi di salute perinquilino della Casa Bianca: i medici hanno rilasciato una dichiarazione(Getty Images for CARE)americano, 75 anni, nella serata di martedì è statopresso l’Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione. Si trova nel reparto dima secondo la Cnn non è attaccato al respiratore. Alla notizia si è subito pensato che la causa potesse essere legata ai precedenti problemi di cuore o al Covid ma l’emittente ha fanno sapere che non si tratta di nessuna delle due ipotesi. Con un tweet Angel Urena, il suo portavoce, ha spiegato ...

