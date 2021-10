Bill Clinton in terapia intensiva. Che cosa ha l’ex presidente americano (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un momento delicato per Bill Clinton. l’ex presidente degli Stati Uniti è ricoverato nel Centro Medico dell’Università della California – Irvine. La Cnn ha confermato che soffre di un’infezione alle vie urinarie che si è estesa nel sangue. Alpesh Amin, presidente del reparto di medicina della struttura, e Lisa Bardack, medico personale di Clinton, hanno spiegato in un comunicato che “il presidente Clinton è stato portato al Centro Medico UC Irvine e gli è stata diagnosticata un’infezione. È stato portato nell’unità di terapia intensiva per essere seguito da vicino e ha una cura con antibiotici per via intravenosa”. Il portavoce di Bill Clinton, Angel Ureña, ha ribadito che non si ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un momento delicato perdegli Stati Uniti è ricoverato nel Centro Medico dell’Università della California – Irvine. La Cnn ha confermato che soffre di un’infezione alle vie urinarie che si è estesa nel sangue. Alpesh Amin,del reparto di medicina della struttura, e Lisa Bardack, medico personale di, hanno spiegato in un comunicato che “ilè stato portato al Centro Medico UC Irvine e gli è stata diagnosticata un’infezione. È stato portato nell’unità diper essere seguito da vicino e ha una cura con antibiotici per via intravenosa”. Il portavoce di, Angel Ureña, ha ribadito che non si ...

