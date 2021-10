Bike School Napoli: corsi gratuiti per i giovani svantaggiati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Presso il Centro Sportivo di Cercola nasce Bike School Napoli, la prima scuola di ciclismo in città: corsi gratuiti per i giovani svantaggiati. Tante biciclette per l’inclusione e contro le devianze. Nasce a Napoli la prima scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. La Bike School Napoli è gestita dall’associazione sportiva dilettantistica Emmevi con Leggi su 2anews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Presso il Centro Sportivo di Cercola nasce, la prima scuola di ciclismo in città:per i. Tante biciclette per l’inclusione e contro le devianze. Nasce ala prima scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. Laè gestita dall’associazione sportiva dilettantistica Emmevi con

