Biglietto Gtt a un euro | Damilano apre il dibattito Cirio lo sostiene | per Lo Russo “strada impercorribile”

La proposta lanciata nell'ultimo giorno di campagna elettorale dal candidato del centrodestra Paolo Damilano di portare a un euro il costo dei biglietti Gtt, ora pari a 1,70 euro, ha acceso la discussione nel mondo politico torinese tra chi sostiene la tesi di Damilano e chi la qualifica solo come un tentativo di strappare consensi tra gli indecisi. A favore dell'idea il governatore del Piemonte Alberto Cirio: "È una proposta percorribile ed economicamente sostenibile, che può trovare copertura da una parte con il maggior numero di biglietti che verrebbe venduto calmierando il prezzo e dall'altra con le risorse aggiuntive che, proprio in queste settimane, stiamo trattando con Roma per il trasporto pubblico locale nell'ambito del Pnrr". Mentre non la pensa così l'altro ...

