Benitez | “Non tornerò al Newcastle | ho deciso di restare all’Everton”

Durante la conferenza stampa in vista di Everton-West Ham, Rafa Benitez, tecnico dei Toffees, ha risposto alle voci che lo vorrebbero di ritorno sulla panchina del nuovo Newcastle targato Arabia Saudita. Ecco le parole dello spagnolo: "tornerò al Newcastle? Non c'è da preoccuparsi. Ho deciso di restare qui all'Everton, sono davvero felice… mantengo la parola data e continuo a lavorare qui".

Everton, Benitez rivela: "La dirigenza non sapeva chi fossi..." L'allenatore dell'Everton Rafa Benitez ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza dei Toffees, svelando alcuni particolari curiosi Rafa Benitez, attuale allenatore dell'Everton, in una intervista al Liverpool Echo ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza del club del Merseyside svelando alcuni particolari curiosi.

Benitez racconta: "Proprietari dell'Everton non mi conoscevano abbastanza…" In un'intervista rilasciata a Liverpool Echo, Rafa Benitez ha rivelato che i proprietari dell'Everton non lo conoscevano abbastanza quando lo hanno chiamato per offrirgli la panchina del club

