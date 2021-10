Benin | dalla Campania solidarietà ai bimbi africani | il console Gambardella ad Altavilla Silentina

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In data 30 settembre 2021, nell’ambito della promozione dell’opera intitolata “Fa che il Dolore diventi Poesia” composta a quattro mani dagli autori Filomena Domini e Giuseppe Piegari, editacasa editrice “il Saggio” del Cavaliere Giuseppe Barra; ildella Repubblica dela Napoli, Dott. Giuseppe, si è recato presso il Comune di, per esprimere la propria gratitudine all’Amministrazione e alla cittadinanza che hanno favorito la diffusione del libro, i cui ricavati saranno destinati ad un progetto di sviluppo in Bénin. Ilha avuto modo di intrattenersi con il già Sindaco dott. Antonio Marra, l’attuale Primo Cittadino il Dott. Francesco Cembalo, la dott.ssa Katja Taurone, Delegata alla ...

Advertising

GiovanniSergi8 : @safe2space Successo anche a me dal barbiere un paio di giorni fa con un ragazzo del Benin. Mi saluta con 'Salam al… - mareda : Se il mio popolo, il popolo che porta il mio nome, si umilia e mi prega, mi cerca e si allontana dalla sua condotta… - Benin_retweet : RT @nigrizia: Dopo il Mali e la Guinea, i militari potrebbero rovesciare anche il presidente #PatriceTalon. Che però ha dalla sua l’enorme… - laboescapes : RT @nigrizia: Dopo il Mali e la Guinea, i militari potrebbero rovesciare anche il presidente #PatriceTalon. Che però ha dalla sua l’enorme… - nigrizia : Dopo il Mali e la Guinea, i militari potrebbero rovesciare anche il presidente #PatriceTalon. Che però ha dalla sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Benin dalla

Fides

Porto - Novo (Agenzia Fides) - " Intrepido missionario, annuncio la speranza in Gesù!" è il tema sceltoDirezione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie delper tutto il mese di ottobre. "Il missionario, testimone coraggioso di Cristo, è chiamato a seminare speranza ovunque, ...Suo il secondo gol nigeriano, con un tocco sotto porta su crossdestra di Troost - Ekong. Le ... il punto dei gironi Tra i risultati di oggi, importante vittoria contro ilper la Tanzania ...Porto-Novo (Agenzia Fides) - « Intrepido missionario, annuncio la speranza in Gesù!» è il tema scelto dalla Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie del Benin per tutto il mese di ottobr ...Le "Super Aquile" sconfitte 1-0 dalla Repubblica Centrafricana. L'attaccante del Napoli in campo novanta minuti ...