Beni Culturali, nuovo splendore a Napoli per la Cella di San Tommaso d’Aquino (Di venerdì 15 ottobre 2021) nuovo splendore per la Cella di San Tommaso d’Aquino nella Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli grazie al progetto di restauro e valorizzazione promosso dall’Associazione Friends of Naples insieme a Giuseppe, Giulia e Gabriella d’Aquino di Caramanico e al Museo Cappella Sansevero con la collaborazione dei Frati del Convento di San Domenico Maggiore e del Comune di Napoli. I visitatori, da domenica 17 ottobre, potranno così ammirare la rinnovata bellezza della piccola Cella all’interno della Basilica dove San Tommaso d’Aquino abitò per circa due anni, e dove sono attualmente conservati i cimeli e le reliquie del Santo. I lavori, con un’attenta analisi e valutazione e sotto l’Alta Vigilanza della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)per ladi Sannella Basilica di San Domenico Maggiore agrazie al progetto di restauro e valorizzazione promosso dall’Associazione Friends of Naples insieme a Giuseppe, Giulia e Gabrielladi Caramanico e al Museo Cappella Sansevero con la collaborazione dei Frati del Convento di San Domenico Maggiore e del Comune di. I visitatori, da domenica 17 ottobre, potranno così ammirare la rinnovata bellezza della piccolaall’interno della Basilica dove Sanabitò per circa due anni, e dove sono attualmente conservati i cimeli e le reliquie del Santo. I lavori, con un’attenta analisi e valutazione e sotto l’Alta Vigilanza della ...

Advertising

fondieuropei20 : RT @autoritadac: #EarthTechnologyExpo Con i saluti istituzionali del #Ministro #Franceschini si apre l'evento 'Tecnologie per la gestione,… - ISPRA_Press : RT @expo_technology: ?? È iniziato l’evento “Tecnologie per la gestione, salvaguardia e sicurezza dei beni culturali”. Interviene #Fabrizi… - lifestyleblogit : Beni Culturali, nuovo splendore a Napoli per la Cella di San Tommaso d'Aquino - - ErasmoDAngelis : RT @autoritadac: #EarthTechnologyExpo @ErasmoDAngelis 'Nella nostra piattaforma tecnologica #ReSTART, c'è la mappatura dei beni culturali p… - ErasmoDAngelis : RT @autoritadac: #EarthTechnologyExpo Con i saluti istituzionali del #Ministro #Franceschini si apre l'evento 'Tecnologie per la gestione,… -