Benevento, uomo mostra pistola davanti alla scuola per difendere il figlio bullizzato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di tensione questa mattina davanti al Liceo Guacci di Benevento, in via Calandra. Secondo le prime testimonianze, un agente della polizia penitenziaria avrebbe mostrato bene in vista la pistola d’ordinanza per difendere il figlio bullizzato da alcuni compagni. Al gesto di intimidazione hanno fatto seguito un momento alquanto concitato e una animata discussione. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile di Benevento che ha avviato gli accertamenti del caso e dunque le indagini. Il tutto è accaduto poco prima dell’inizio dell’attività didattica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di tensione questa mattinaal Liceo Guacci di, in via Calandra. Secondo le prime testimonianze, un agente della polizia penitenziaria avrebbeto bene in vista lad’ordinanza perilda alcuni compagni. Al gesto di intimidazione hanno fatto seguito un momento alquanto concitato e una animata discussione. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile diche ha avviato gli accertamenti del caso e dunque le indagini. Il tutto è accaduto poco prima dell’inizio dell’attività didattica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Guacci, uomo mostra #Pistola davanti alla #Scuola per difendere il figlio bullizzato ** - anteprima24 : ** #Revoca #Domiciliari Valentino, Del Basso De Caro: 'Restituito alla comunità uomo ingiustamente privato della… - infoitinterno : Operaio muore a Benevento: l'uomo era caduto da una gru assieme a un collega - ottopagine : Tutela dei diritti dell'uomo: per tre giorni Benevento al centro della ribalta #Benevento - francescosianii : @_SimoTarantino a me capitò a Benevento, un uomo seminudo e in stato alquanto confusionale urlava continuamente a b… -