Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio convivono già? L’indiscrezione

(Di venerdì 15 ottobre 2021)sono ormai a tutti gli effetti una coppia. I due attori, che si sono conosciuti sul set de La scuola cattolica non hanno ancora confermato ufficialmente la loro relazione, ma hanno deciso di non nascondersi più. E proprio per questo i paparazzi nell'ultimo periodo li hanno pizzicati più volte in …

Riccardo Scamarcio e sono ufficialmente una coppia e non si nascondono più. I diretti interessati non hanno ancora proferito parola su questa liaison ma non fanno nulla per evitare i paparazzi. E così ...LA SCUOLA CATTOLICA Regia: Stefano Mordini / Cast:, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca Settembre 1975: tre giovani della Roma bene rapiscono, torturano e violentano due ragazze ...La loro relazione sembra essere una cosa seria: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbero già andati a convivere, secondo alcune indiscrezioni.Nato a Roma nel 1956, Edoardo Albinati lavora da vent'anni come insegnante nel carcere di Rebibbia. Ha raggiunto il successo con "La scuola cattolica" (Rizzoli, 2016) vincitore del Premio Strega, roma ...