Beautiful, trama 15 ottobre 2021: Steffy rivuole Kelly

Steffy sarà sempre più disperata all'idea di perdere sua figlia Kelly e come rivelano le anticipazioni Beautiful oggi 15 ottobre 2021, si recherà a casa di Brooke e le intimerà di ridarle la bambina. Thomas, dubbioso sulla versione dei fatti raccontatigli da lei, cercherà di fermarla, ma non ci riuscirà. Nel frattempo, Liam racconterà a Brooke e Hope ciò che è successo a casa di Steffy.

Beautiful, trama 15 ottobre 2021: Thomas cerca di fermare Steffy, ma non ci riesce

Liam prenderà con sé la piccola Kelly e si recherà a casa sua interrompendo la conversazione di Hope e Brooke e raccontando loro quanto accaduto. Nel frattempo, Thomas si recherà a casa di Steffy e la ...

