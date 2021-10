Beach volley, l’Italia che verrà. Tutte le novità in vista della rivoluzione del 2022 (Di venerdì 15 ottobre 2021) La rivoluzione arriva nell’anno sbagliato ma c’è tempo (non troppo), da qui alle Olimpiadi di Parigi 2024, per ricostruire un movimento, quello del Beach volley italiano, che rischia di uscire ridimensionato da un incrocio di eventi tutti concentrati in questa fase. Paolo Nicolai e Daniele Lupo non proseguiranno la loro splendida avventura assieme. Dopo dieci anni la coppia che ha cambiato la storia di questo sport alle nostre latitudini ha comunicato ufficialmente che si divide per svariati motivi provocando un effetto domino che riguarda tutto il mondo del Beach volley azzurro. Paolo Nicolai andrà a Pescara, sotto la guida di Simone Di Tommaso, tecnico emergente di grandi qualità, per giocare assieme ad uno dei giocatori più promettenti del panorama azzurro che punta al salto di qualità, Samuele ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laarriva nell’anno sbagliato ma c’è tempo (non troppo), da qui alle Olimpiadi di Parigi 2024, per ricostruire un movimento, quello delitaliano, che rischia di uscire ridimensionato da un incrocio di eventi tutti concentrati in questa fase. Paolo Nicolai e Daniele Lupo non proseguiranno la loro splendida avventura assieme. Dopo dieci anni la coppia che ha cambiato la storia di questo sport alle nostre latitudini ha comunicato ufficialmente che si divide per svariati motivi provocando un effetto domino che riguarda tutto il mondo delazzurro. Paolo Nicolai andrà a Pescara, sotto la guida di Simone Di Tommaso, tecnico emergente di grandi qualità, per giocare assieme ad uno dei giocatori più promettenti del panorama azzurro che punta al salto di qualità, Samuele ...

Advertising

Coninews : Quanto fatto rimarrà, per sempre, nella storia dello sport italiano. Si separano le strade di Daniele Lupo e Paolo… - Eurosport_IT : Daniele Lupo e Paolo Nicolai si seprano dopo 11 anni di battaglie insieme ?? Qui facevano il punto del torneo Olimp… - Eurosport_IT : È andata in scena l’ultima partita della storia della coppia più forte di tutti i tempi in Italia ???? Immensi Danie… - tereeffe : Un amico mi ha invitata per un beach volley. Dopo 4 anni potrei ricominciare, ma le mie dita stanno già bestemmiando. - greenMe_it : Lupo e Nicolai: si separa dopo 10 anni la coppia più vincente della storia del beach volley italiano… -