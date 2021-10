Bazooka ed esplosivo per vendicare i boss | “La cosca voleva attentati contro obiettivi sotto scorta” Possibili vittime e budget | “150mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Troviamo una soluzione per questo lavoro che ci danno”. La cifra l’avrebbe sborsata laCrea. Il lavoro, invece, sarebbe consistito in un attentato che gli uomini deldi Rizziconi erano pronti a portare a termine anche con armi da guerra ed esplosivi per far saltare in aria. È quanto emerge dalle inchieste delle Procure di Ancona e di Reggio Calabria che il 4 ottobre hanno eseguito alcuni arresti per associazione mafiosa e per l’omicidio di Marcello Bruzzese, il fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese ucciso a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Uno dei due killer, secondo gli inquirenti, è stato Michelangelo Tripodi che assieme a Francesco Candiloro ha esploso 20 colpi di pistola...