Bayern Monaco, ufficiale un rinnovo: contratto fino al 2025 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Bayern Monaco continua a programmare il futuro alla grande dopo che da 10 anni a questa parte, sta dominando in Germania ed è, da tempo, tra le squadre più forti in Europa. Per questo, blinda un altro futuro campione: Josip Stanisic. Bayern Monaco, Stanisic, rinnovo Il difensore croato ha prolungato il suo contratto fino al 2025 grazie anche alle ottime prove fatte fino ad ora. 8 presenze in campionato in questo avvio di stagione di cui 4 da titolare. Classe 2000, ha sicuramente tanto da migliorare e con il Bayern potrà farlo senza problemi. LEGGI ANCHE: Newcastle, caccia al nuovo allenatore: c’è il primo no di un top L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcontinua a programmare il futuro alla grande dopo che da 10 anni a questa parte, sta dominando in Germania ed è, da tempo, tra le squadre più forti in Europa. Per questo, blinda un altro futuro campione: Josip Stanisic., Stanisic,Il difensore croato ha prolungato il suoalgrazie anche alle ottime prove fattead ora. 8 presenze in campionato in questo avvio di stagione di cui 4 da titolare. Classe 2000, ha sicuramente tanto da migliorare e con ilpotrà farlo senza problemi. LEGGI ANCHE: Newcastle, caccia al nuovo allenatore: c’è il primo no di un top L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

SciabolataFFP : Al master UEFA PRO, invece, è iscritto anche Martin Demichelis, ex difensore argentino attuale tecnico della second… - MomentiCalcio : #BayernMonaco, #LucasHernandez andrà in Tribunale a #Madrid: ecco cosa rischia il difensore francese - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lucas Hernandez si recherà al tribunale di Madrid dopo maltrattamenti alla ex moglie - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lucas Hernandez si recherà al tribunale di Madrid dopo maltrattamenti alla ex moglie - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lucas Hernandez si recherà al tribunale di Madrid dopo maltrattamenti alla ex moglie -