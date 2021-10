Battipaglia, Francese rifiuta sostegno Lega: siglata alleanza con M5S (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBattipaglia (Sa) – Cecilia Francese, impegnata al ballottaggio con Antonio Visconti, ufficializza due decisioni: no all’alleanza/sostegno con la Lega, sì a quella con il Movimento 5 Stelle. Lega – C’è frenesia a Battipaglia. Il sindaco uscente scrive: “In queste ore gira un’inserzione sponsorizzata su Facebook che promuove il sostegno della Lega alla mia coalizione. Prendiamo ufficialmente le distanze da quanto promosso. Ci siamo già attivati per segnalare alle autorità l’utilizzo improprio e non pertinente della mia immagine”. Posizione che fa andare su tutte le furie i leghisti. Il commento esemplificativo arriva da una militante storica: “Dottoressa, mi scusi, ma lista civica della Lega si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – Cecilia, impegnata al ballottaggio con Antonio Visconti, ufficializza due decisioni: no all’con la, sì a quella con il Movimento 5 Stelle.– C’è frenesia a. Il sindaco uscente scrive: “In queste ore gira un’inserzione sponsorizzata su Facebook che promuove ildellaalla mia coalizione. Prendiamo ufficialmente le distanze da quanto promosso. Ci siamo già attivati per segnalare alle autorità l’utilizzo improprio e non pertinente della mia immagine”. Posizione che fa andare su tutte le furie i leghisti. Il commento esemplificativo arriva da una militante storica: “Dottoressa, mi scusi, ma lista civica dellasi ...

