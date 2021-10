Basta alla distinzione 'maschi - femmine': a Piacenza gli studenti danno vita ai bagni gender neutral (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Piacenza gli studenti di un liceo hanno proposto di scardinare la tradizionale distinzione 'maschi' e 'femmine' lanciando l'idea dei bagni no gender . D'ora in poi, infatti, accanto agli iconici ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aglidi un liceo hanno proposto di scardinare la tradizionale' e '' lanciando l'idea deino. D'ora in poi, infatti, accanto agli iconici ...

Advertising

BentivogliMarco : Come si puó consentire ad un corteo di partire da #piazzadelpopolo e arrivare alla sede della #Cgil? Non basta d… - capuanogio : Stadi, scatta la capienza al 75% ma ai club di #SerieA non basta e chiedono che si arrivi entro novembre al 100% pe… - antoniomisiani : La violenza dei delinquenti fascisti #NoGreenPass è intollerabile. Ora basta: sono fuorilegge, vanno fermati e assi… - mattia_e_basta : RT @RadioQuar: Alle 18:00 arrivano quei due caciaroni de @IlSignorPalomar & @Ni_Matsu con birra alla mano e una playlist di ??BOOM?? che è… - LuigiColline : @lorepregliasco Ma basta con questa solfa da bimbo minkia autolesionista. Vogliamo vedere quanto costano i vaccini?… -