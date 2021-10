Bassetti | “Tampone valido dopo 72 ore? Sciocchezza record”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Estendere ila 72è la più grossa stupidaggine che abbia sentito in un anno e mezzo”. Il professor Matteo, direttdella clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, risponde così alle domande di Un giorno da pecora. “Ilha senso se fatto a fresco. Se oggi faccio un, secondo le regole vale fino a lunedì, quando rientro al lavoro. Se andiamo oltre le 24, c’’è già il rischio” che il risultato non rispecchi la realtà. “Estendere ila 72 è la più grossa stupidaggine che abbia sentito in un anno e mezzo. Vanno bene 2 giorni, 3 giorni, poi una settimana, poi 15 giorni… E’ la medicina declinata secondo i voti dei partiti. Se si allarga la finestra, aumentano le possibilità di risultare ...

Altri 2 mesi e possiamo pensare ad una vita normale" "Estendere il tampone a 72 ore è la più grossa stupidaggine che abbia sentito in un anno e mezzo". Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova