Basket: Milano resta imbattuta in Eurolega, sconfitto anche Efes (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quarto successo stagionale su quattro per l'Olimpia Milano - Milano non si ferma. Quarta partita e quarta vittoria in Eurolega per l'Olimpia, che al Mediolanum Forum sfodera un'altra sontuosa ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quarto successo stagionale su quattro per l'Olimpianon si ferma. Quarta partita e quarta vittoria inper l'Olimpia, che al Mediolanum Forum sfodera un'altra sontuosa ...

Advertising

SkySport : Datome: 'Avanti così: difesa fisica e letture in attacco' ? Eurolega, quarta giornata L'Olimpia Milano sfida l'Efes… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROLEGA 4^ GIORNATA, AX MILANO-EFES 75-71 Per l'Olimpia è la quarta vittoria in 4 partite #SkySport #Basket #Eurol… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Euroleague, Milano show contro l'Anadolu Efes. L’#Olimpia fa quattro su quattro. #AXMEFS #SportMediaset - sportface2016 : #Basket #Eurolega, #OlimpiaMilano, #Messina: “Bella vittoria, ma dobbiamo far meglio” - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Efes Istanbul 66-60 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Efes… -