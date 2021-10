Basket Eurolega, Olimpia Milano, Messina: “Bella vittoria, ma dobbiamo far meglio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato al sito ufficiale della squadra la convincente vittoria in Eurolega ottenuta contro il Maccabi, ecco le sue parole: “È stata una Bella vittoria in una giornata che ha dimostrato quanto sia difficile vincere in EuroLeague. Ovviamente, abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, abbiamo conquistato un largo vantaggio che non avevamo mai avuto in questa stagione e non l’abbiamo gestito benissimo. Nella ripresa siamo entrati in campo un po’ molli, ma la difesa non è mai venuta meno e ogni volta che abbiamo mosso la palla abbiamo costruito buoni tiri. Sono molto contento per Dinos Mitoglou che ha mostrato il suo potenziale, sono molto contento per la prova di Malcolm Delaney soprattutto in difesa sul loro ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il coach dell’, Ettore, ha commentato al sito ufficiale della squadra la convincenteinottenuta contro il Maccabi, ecco le sue parole: “È stata unain una giornata che ha dimostrato quanto sia difficile vincere in EuroLeague. Ovviamente, abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, abbiamo conquistato un largo vantaggio che non avevamo mai avuto in questa stagione e non l’abbiamo gestito benissimo. Nella ripresa siamo entrati in campo un po’ molli, ma la difesa non è mai venuta meno e ogni volta che abbiamo mosso la palla abbiamo costruito buoni tiri. Sono molto contento per Dinos Mitoglou che ha mostrato il suo potenziale, sono molto contento per la prova di Malcolm Delaney soprattutto in difesa sul loro ...

