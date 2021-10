Basket | Eurolega 2021-2022 | l’Olimpia Milano cala il poker | al Forum cede anche l’Efes

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilresta un fortino inespugnabile econquista la quarta vittoria consecutiva in. Altra straordinaria prestazione della squadra di Ettore Messina, che supera in casai campioni in carica dell’Anadolu Efes per 75-71. I meneghini restano cosi in testa alla classifica insieme al Barcellona per un inizio davvero formidabile per l’Armani Exchange, che la prossima settimana affronterà l’Asvel Villeurbanne sempre tra le mura amiche. Malcolm Delaney è il miglior marcatore con 16 punti ed in doppia cifra chiudonoDavon Hall (13), Shavon Shields (12) e soprattutto un ritrovato Gigi Datome (11), Fondamentale è il contributodi Konstantinos Mitoglou con 9 punti e 7 rimbalzi. Alnon bastano i 17 punti di ...

L'Olimpia Milano non sbaglia un colpo e vince anche la quarta gara consecutiva di, superando i campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes. Al Forum di Assago finisce 75 - 71 per la squadra di coach Ettore Messina, che resta al comando della classifica insieme al ...Poker di Milano, che batte anche i campioni in carica dell'Efes Istanbul (ancora al palo) 75 - 71 e rimane imbattuta indopo 4 turni. Al Forum, dopo un primo quarto difficile, chiuso sul - 5 (16 - 21), l'AX, scesa sino a - 9 sul 25 - 34, è stata in grado di sorpassare prima della pausa, andando al riposo sul ...Milano - Ha avuto più fame l'Olimpia: la voglia di rimanere imbattuti in testa alla classifica ha superato quella di non essere più il fanalino di coda dell'Eurolega. I biancorossi hanno regolato ...L'Olimpia Milano non sbaglia un colpo e vince anche la quarta gara consecutiva di Eurolega, superando i campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes. Al Forum di Assago finisce 75-71 per la squadra d ...