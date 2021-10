Barletta | operaio travolto da trattore | morto Incidente sul lavoro

(Di venerdì 15 ottobre 2021)mortale sulin un’azienda agricola di. Un, per cause da dettagliare, è statoda uned è deceduto. Sul posto i carabinieri. L'articoloda sul proviene da Noi Notizie..

In Sardegna, a Sassari, undi 43 anni muore schiacciato da un muletto all'interno dell'... Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggi nello stabilimento Timac Agro Italia di, ...Un'altra vittima ad Andria, in provincia di- Andria - Trani: un30enne è caduto in una cisterna contenente mosto in un'azienda agricola. Per entrambi vano l'intervento dei ...Un altro morto sul lavoro: un operaio di una azienda agricola a Barletta è deceduto dopo essere stato investito da una pala meccanica. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine ...Ennesima tragedia sul lavoro nella provincia Bat. A Barletta un operaio che era al lavoro all'interno di un'azienda che produce fertlizzanti e concimi è stato travolto da una pala meccanica. Per lui i ...