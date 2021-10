Barillari e Cunial non si smentiscono: occupati gli uffici della regione Lazio contro il Green Pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le loro posizioni negazionsiste sono state negli ultimi mesi tutte formalmente smentite, anche in modo elementare. Sono tante le figuracce fatte da questi due loschi figuri grillini, che a più riprese ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le loro posizioni negazionsiste sono state negli ultimi mesi tutte formalmente smentite, anche in modo elementare. Sono tante le figuracce fatte da questi due loschi figuri grillini, che a più riprese ...

