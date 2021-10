Bari, il primo volo Ita è con la livrea Alitalia grazie all’acquisizione in extremis del marchio Arrivato da Milano Linate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell’immagine tratta dal tgnorba l’arrivo a Bari dell’aereo da Milano Linate. livrea Alitalia che dunque ricominciaad esistere da subito perché proprio ieri sera Ita ha acquisito, per novanta milioni di euro, il marchio, la livrea, il codice AZ ed i domìni internet Alitalia. L'articolo Bari, il primo volo Ita è con la livrea Alitalia grazie all’acquisizione in extremis del marchio <small class="subtitle">Arrivato da Milano Linate</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell’immagine tratta dal tgnorba l’arrivo adell’aereo dache dunque ricominciaad esistere da subito perché proprio ieri sera Ita ha acquisito, per novanta milioni di euro, il, la, il codice AZ ed i domìni internet. L'articolo, ilIta è con laindel da proviene da Noi Notizie..

