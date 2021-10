Barcellona-Valencia (Liga, domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Catalani favoriti sui Pipistrelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si poteva immaginare che la stagione del Barcellona potesse essere difficile, nell’anno dell’addio di Messi e delle enormi difficoltà economiche del club ma l’inizio di stagione è stato veramente pesante: in sette partite di Liga, i ragazzi di Koeman hanno totalizzato solo 12 punti e soprattutto sono ancora a 0 punti nel girone di Champions, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si poteva immaginare che la stagione delpotesse essere difficile, nell’anno dell’addio di Messi e delle enormi difficoltà economiche del club ma l’inizio di stagione è stato veramente pesante: in sette partite di, i ragazzi di Koeman hanno totalizzato solo 12 punti e soprattutto sono ancora a 0 punti nel girone di Champions, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Barcellona-Valencia (Liga, domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. - ilrossonero94 : @musagete10 Lazio Inter 1-3 Milan Verona 2-0 Empoli Atalanta 1-1 Napoli Torino 1-1 Juventus Roma 1-2 PSG Angers 4-2… - Fantacalciok : Barcellona – Valencia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - TheRub14 : @UbriacoACM Vorrei andarci d'estate. Barcellona mai stato ma non mi attira più di tanto. Madrid invece ci vivrei. È… - Sadachbia18 : Valencia , Sardegna , Maiorca e titolare di Corsica , conte di Barcellona e delle contee catalane dal 1479 al 151… -