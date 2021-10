Barcellona, si guarda al Chelsea: piacciono Azpilicueta e Christensen (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casa Barcellona si lavora per rinforzare il reparto difensivo. Il club blaugrana segue con attenzione Azpilicueta e Christensen Il Barcellona comincia a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club blaugrana, secondo quanto riportato da Fichajes.com, avrebbe messo nel mirino due difensori a parametro zero. Si tratta di Cesar Azplicueta e Andreas Christensen, il cui futuro al Chelsea è al momento in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casasi lavora per rinforzare il reparto difensivo. Il club blaugrana segue con attenzioneIlcomincia a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club blaugrana, secondo quanto riportato da Fichajes.com, avrebbe messo nel mirino due difensori a parametro zero. Si tratta di Cesar Azplicueta e Andreas, il cui futuro alè al momento in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Albertoulotrico : @classic1879 @1972book Il meglio nasce dallo scambio di esperienze diverse, il culto della razza pura impoverisce e… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Calciomercato Roma, centrocampo da rifare: Tiago Pin… - aaIessandro : @AleTaver_ Barcellona favorite ahahha questo non guarda una partita dall' A.C. - sportli26181512 : Barcellona: una big mette gli occhi su tre giocatori: Secondo quanto riporta Sport il Bayern Monaco guarda in casa.… - Andrea71048041 : @EffeMoni @massimopileri27 @FBiasin Quindi questione di grana! Intanto non sei depositaria della verità, e inoltre… -