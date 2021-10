Banksy, l’opera “Love is in the Bin” venduta per 22 milioni di euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) venduta per circa 22 milioni di euro l’opera “Love is in the Bin” realizzata da Banksy: l’opera è una rivisitazione pittorica del murales Balloon Girl l’opera di Banksy è stata messa in vendita a partire da 2,5 milioni di sterline, a fronte di una stima tra i 4 ed i 6 milioni di sterline. È stata venduta in un’asta Sotheby’s per 18,6 milioni di sterline, circa 22 milioni di euro: è il record per questo artista. “Love is in the Bin” è una performance d’arte del 2018 realizzata da Banksy durante un’asta di Sotheby’s, con un’inaspettata autodistruzione dell’opera appena battuta ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021)per circa 22diis in the Bin” realizzata daè una rivisitazione pittorica del murales Balloon Girldiè stata messa in vendita a partire da 2,5di sterline, a fronte di una stima tra i 4 ed i 6di sterline. È statain un’asta Sotheby’s per 18,6di sterline, circa 22di: è il record per questo artista. “is in the Bin” è una performance d’arte del 2018 realizzata dadurante un’asta di Sotheby’s, con un’inaspettata autodistruzione delappena battuta ...

