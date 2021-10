Banksy, la sua tela sminuzzata ‘Love is in the bin” venduta al prezzo record di 22 milioni di euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) La tela sminuzzata di Bansky batte ogni record. Nelle scorse ore “Love is in the bin” è stata venduta in un’asta Sotheby’s per 18,6 milioni di sterline – circa 22 milioni di euro. L’opera in origine aveva però un altro titolo, “Girl with balloon”, ed era stata semidistrutta con grande sorpresa di addetti ai lavori e pubblico tramite un meccanismo nascosto nella cornice appena dopo essere stata venduta per un milione e trecento mila euro. Il trita documenti però s’inceppo e il disegno non si distrusse del tutto, ma proprio questo “inconveniente” fece schizzare la quotazione dell’opera monca alle stelle. In poche ore da 1 milione e 300mila euro Girl with ballonn registrò un valore tra i 5 e i 7 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi Bansky batte ogni. Nelle scorse ore “Love is in the bin” è statain un’asta Sotheby’s per 18,6di sterline – circa 22di. L’opera in origine aveva però un altro titolo, “Girl with balloon”, ed era stata semidistrutta con grande sorpresa di addetti ai lavori e pubblico tramite un meccanismo nascosto nella cornice appena dopo essere stataper un milione e trecento mila. Il trita documenti però s’inceppo e il disegno non si distrusse del tutto, ma proprio questo “inconveniente” fece schizzare la quotazione dell’opera monca alle stelle. In poche ore da 1 milione e 300milaGirl with ballonn registrò un valore tra i 5 e i 7...

Advertising

FQMagazineit : Banksy, la sua tela sminuzzata ‘Love is in the bin” venduta al prezzo record di 22 milioni di euro - massimo0123456 : @luiluisa70 Buongiorno cara????, si è bellissimo. Adoro Banksy e la sua capacità espressiva?? - lphaBlack : @Giorgybus Pensa è un fratello che ho conosciuto qua sopra tempo fa che l’ha fatta nella sua officina. Un fabbro br… - eco_feminism : RT @naz_oke: Zehra Dogan e Badiucao, l’arte per i diritti umani: «Uno strumento di lotta» - ElettraStamboul : RT @naz_oke: Zehra Dogan e Badiucao, l’arte per i diritti umani: «Uno strumento di lotta» -