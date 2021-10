Bankitalia | debito pubblico ancora in crescita ad agosto

Advertising

fisco24_info : Bankitalia: debito record a 2.734 mld, prestiti Ue a 43 miliardi: Aumentano le entrate tributarie - classcnbc : ITALIA: NUOVO RECORD DEL DEBITO PUBBLICO #Bankitalia, ad agosto nuovo record del #debito pubblico che tocca quota… - bancaditalia : A fine agosto il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a €2.734,4 mld, in aumento di €8,5 mld rispetto al… - bancaditalia : #Esceoggi #15ottobre nella collana #Statistiche #Bankitalia il fascicolo #FinanzaPubblica: #fabbisogno e #debito, c… - UfficioStampaBI : #Bankitalia #Statistiche #FinanzaPubblica A fine agosto il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a €2.734… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia debito

La Repubblica

L'incremento come si legge nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e" diè dovuto all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (36,3 miliardi, a 120,8), ...Lo rende notonella pubblicazione statistica 'Finanza pubblica: fabbisogno e'. L'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (10,7 miliardi) e' stato piu' che compensato dall'...(Teleborsa) - Alla fine di agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.734,4 miliardi. Lo comunica la Banca d'Italia n ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Ad agosto le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,9 miliardi, in lieve aumento dello 0,6% (0,3 miliardi) risp ...