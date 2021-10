Ballottaggio Roma, com'è andato il faccia a faccia tra Michetti e Gualtieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ottobre 2021 " Confronto serratissimo tra i due candidati alla carica di sindaco della Capitale, gli ultimi due duell i prima del Ballottaggio ha nno visto Michetti e Gualtieri all'attacco , ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 " Confronto serratissimo tra i due candidati alla carica di sindaco della Capitale, gli ultimi due duell i prima delha nno vistoall'attacco , ...

Advertising

gualtierieurope : Domenica e lunedì mattina tutti a votare per il presente ma, soprattutto, per il futuro della nostra città. Votare… - matteorenzi : Tanta bella gente stasera con @valerio_casini e @FraLeoncini, eletti da @ItaliaViva a #Roma. E impegno massimo per… - gualtierieurope : Domenica e lunedì mattina tutti al seggio per vincere il ballottaggio e far ripartire #Roma! Ecco come si vota. Met… - AldoSciara : RT @gualtierieurope: Un sentito grazie a @TimmermansEU per il messaggio di sostegno. Parole generose che spronano tutti noi a mettercela tu… - pola1945 : RT @DSantanche: Amici romani, oggi in piazza e domenica e lunedì ai seggi per Michetti sindaco... passiamo parola ???? #MichettiSindaco #bal… -