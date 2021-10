“Bake Off Italia”: cheesecake di LuCake (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella settima puntata della nona edizione di Bake Off Italia, il talent culinario di Real Time dedicato al Bakery, ovvero, i prodotti da forno, il giovane pasticcere ed influencer LuCake ha rivelato la ‘sua‘ ricetta della cheesecake. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti Base soffice all’amaretto: 33 g zucchero semolato (per l’albume), 75 g albume, 135 g mandorle pelate, 13 g mandorle amare, 33 g zucchero semolato (per le mandorle) Innesto alle castagne: passaggio misterioso (attenzione, un ingrediente e il relativo procedimento è di troppo!), 130 g cioccolato fondente 50%, 7 g burro, 1 pizzico di sale, 10 g colla di pesce, 65 g panna fresca, 100 g crema di marroni, 70 g castagne cotte, 35 g panna fresca (semimontata) Glassa a specchio al cacao: 210 g acqua, 190 g ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella settima puntata della nona edizione diOff, il talent culinario di Real Time dedicato alry, ovvero, i prodotti da forno, il giovane pasticcere ed influencerha rivelato la ‘sua‘ ricetta della. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti Base soffice all’amaretto: 33 g zucchero semolato (per l’albume), 75 g albume, 135 g mandorle pelate, 13 g mandorle amare, 33 g zucchero semolato (per le mandorle) Innesto alle castagne: passaggio misterioso (attenzione, un ingrediente e il relativo procedimento è di troppo!), 130 g cioccolato fondente 50%, 7 g burro, 1 pizzico di sale, 10 g colla di pesce, 65 g panna fresca, 100 g crema di marroni, 70 g castagne cotte, 35 g panna fresca (semimontata) Glassa a specchio al cacao: 210 g acqua, 190 g ...

Advertising

taekookland7 : @gretollo io??????????? ma io sono drogata di bake off lo guardo da anni?? - catboyluna : ma è normale che siamo alla settima puntata di bake off e io ho notato solo ora l’esistenza di una concorrente non… - taekookland7 : @gretollo io sto guardando bake off in questo momento e ho sputato forte a leggere questo tweet - _starshineforju : sono indietro con bake off e ho appena conosciuto l'ospite di questa puntata ?? - alessiadaniele8 : RT @twelveblueroses: La torta sulla griglia, la carta, gli abbattitori... Le uniche certezze di bake off #BakeOffItalia -