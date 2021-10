Bake Off Italia 2021: la puntata social eliminata il pasticcere fotogenico, ecco chi è (Di sabato 16 ottobre 2021) Le trasmissioni tv più amate dal pubblico sono da sempre molto social… e Bake Off Italia 2021 questa settimana lo è stata, ma in maniera letterale. La puntata del 15 ottobre del programma condotto da Benedetta Parodi ha avuto come tema proprio il mondo dei social e del web. La prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa sono state ispirate ai selfie, alle mode del cosiddetto foodp0rn social e dagli influencer. E proprio a proposito di influencer, nel corso della prova tecnica Bake Off Italia ha avuto il piacere di ospitare sotto il tendone il giovane LuCake: una celebrità di Instagram da 260mila follower che ha portato il suo sorriso ed una sua ricetta di fronte agli agguerriti concorrenti in gara. Scopriamo cos’è successo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021) Le trasmissioni tv più amate dal pubblico sono da sempre molto… eOffquesta settimana lo è stata, ma in maniera letterale. Ladel 15 ottobre del programma condotto da Benedetta Parodi ha avuto come tema proprio il mondo deie del web. La prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa sono state ispirate ai selfie, alle mode del cosiddetto foodp0rne dagli influencer. E proprio a proposito di influencer, nel corso della prova tecnicaOffha avuto il piacere di ospitare sotto il tendone il giovane LuCake: una celebrità di Instagram da 260mila follower che ha portato il suo sorriso ed una sua ricetta di fronte agli agguerriti concorrenti in gara. Scopriamo cos’è successo ...

nyyomgie : COS'È SUCCESSO A BAKE OFF CHI È USCITO SONO SALVI I MIEI PROTETTI COS'È SUCCESSO ??¿???????? - Patty0015 : @ILBASTARDO6TU @Dany68040899 Ho guardato Bake Off e ora Rai 1..?? - nalicaptbucky : S09 | E07 Bake Off Italia - Dolci in forno #bakeoffitaliadolciinforno - obbliderio : io vi giuro l'adrenalina che mi dà bake off - spritzgirl : È il primo anno che non seguo tale e quale se non per gli ultimi 40 min di programma dopo bake off e un pò mi dispiace -