Bacconi frena l' entusiasmo | Non sarei tanto tranquillo | il Napoli ha grossi difetti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Adriano, noto match analyst, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissdando una visione piuttosto critica sulla squadra allestita dal club partenopeo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: Ilsta facendo bene perchè ha raccolto risultati affrontando situazioni differenti. Ha sfidato squadre con atteggiamenti opposti come Cagliari e Fiorentina e, in altre occasioni, ha dovuto rimontare. La squadra titolare è competitiva, sullo stesso livello di Milan, Inter e Juventus.Rimane il dubbio sulla lunghezza panchina e ci potrebbero essere dei problemi con i giocatori che subentreranno. Il, in panchina, non ha terzini di livello. Se dovessero giocare Lobotka e Juan Jesus io nonsereno e se Manolas è ...