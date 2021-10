Avete mai visto Federico Fashion Style prima della chirurgia? È incredibile (FOTO)

Leggi su chenews

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è ormai una celebrità. Lomaidel suo ricorso allaestetica? Non crederete ai vostri occhi.(GettyImages)Essere dentro il sistema dello spettacolo porta anche a dover procedere a dei cambiamenti estetici. Molti nel mondo dello spettacolo, per mantenersi sempre giovani, ricorrono a ritocchini e punturine. Anchesembrerebbe aver fatto un passaggio dallaestetica. A breve lo vedremo nei panni di ballerino nella trasmissione Ballando con le stelle. Molti spettatori saranno curiosi di vedere come se la caverà sulla pista di ballo. Anche perché, conoscendo il suo carattere ...