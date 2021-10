Avellino, Braglia: “I risultati importanti ci aiuteranno a ricompattare tutto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nuovo esame di maturità per l’Avellino, domenica la sfida in trasferta contro la Fidelis Andria. All’appuntamento contro la formazione pugliese, fresca del cambio in panchina con l’arrivo di Ciro Ginestra, l’Avellino ci arriva con la vittoria che ha rinfrancato l’umore con la Virtus Francavilla. “La squadra ha lavorato bene – ammette il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia – Le inside del cambio allenatore sono tante, senza dimenticare che il campo può essere una di queste. E’ chiaro che troveremo anche l’ambiente che ha voglia di riscattarsi”. “Noi dobbiamo pensare alla Fidelis Andria – continua – E’ una partita troppo importante, vietato sbagliate. Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto vedere domenica, sono contento della prestazione offerta. Dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuovo esame di maturità per l’, domenica la sfida in trasferta contro la Fidelis Andria. All’appuntamento contro la formazione pugliese, fresca del cambio in panchina con l’arrivo di Ciro Ginestra, l’ci arriva con la vittoria che ha rinfrancato l’umore con la Virtus Francavilla. “La squadra ha lavorato bene – ammette il tecnico dell’, Piero– Le inside del cambio allenatore sono tante, senza dimenticare che il campo può essere una di queste. E’ chiaro che troveremo anche l’ambiente che ha voglia di riscattarsi”. “Noi dobbiamo pensare alla Fidelis Andria – continua – E’ una partita troppo importante, vietato sbagliate. Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto vedere domenica, sono contento della prestazione offerta. Dobbiamo ...

