Aurora Ramazzotti silurata da Italia1? Il suo Mystery Land finisce in panchina

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Flop disue via(e Alvin), almeno per ora. La clamorosa decisione della rete arriva a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata del nuovo programma di intrattenimento e approfondimento che voleva un po’ rispolverare uno dei grandi classici, Mistero. Anche questa volta non c’è via di scampo visto cheha chiuso proprio a causa dei bassi ascolti peggiorati addirittura nella seconda puntata.e Alvin avevano segnato il 4% di share con la prima puntata del 4 ottobre crolo poi al 2,8% l’11 ottobre scorso con la seconda puntata e così la rete ha deciso di sospendere tutto ammettendo che c’è ancora qualcosa che non va: “Questa formula non si ...

Sospeso il programma Mystery Land , condotto da Alvin e. A comunicarlo è Mediaset che, in una nota stampa, ha reso noto che il format si ferma momentaneamente, ma tornerà quanto prima in una formula tutta nuova . I dirigenti Mediaset ...Marco Leardi per 'www.davidemaggio.it' mistery land con alvin eMystery Land sparisce dal palinsesto di Italia 1. E stavolta non c'è alcun enigma da risolvere: il programma condotto da Alvin e, infatti, ...Sospeso il programma Mystery Land, condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti. A comunicarlo è Mediaset che, in una nota stampa, ha reso noto che il format si ...Mystery Land segna l'ennesima sconfitta per Mediaset che perde punti rispetto ai competitor con una trasmissione che non soddisfa l'indice di ...