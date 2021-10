Aurora Ramazzotti, risveglio traumatico: il dramma della figlia di Eros e Michelle Hunziker (Di sabato 16 ottobre 2021) In un comunicato l’azienda spiega che il format si ferma ‘momentaneamente’. Lunedì la trasmissione a un passo dal baratro: 2,8% di share. Aurora Ramazzotti non sfonda con Mistery Land, il programma che la vedeva alla conduzione accanto ad Alvin, è sparito dal palinsesto di Italia 1: Mediaset lo ha chiuso per gli ascolti troppo bassi. In un comunicato l’azienda di Cologno Monzese ha fatto sapere che il format si ferma ‘momentaneamente’. La trasmissione, che all’esordio il 4 ottobre aveva racconto il 4% di share, lunedì era precipitata al 2,8%. Mediaset ritiene che “i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri, tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza, siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) In un comunicato l’azienda spiega che il format si ferma ‘momentaneamente’. Lunedì la trasmissione a un passo dal baratro: 2,8% di share.non sfonda con Mistery Land, il programma che la vedeva alla conduzione accanto ad Alvin, è sparito dal palinsesto di Italia 1: Mediaset lo ha chiuso per gli ascolti troppo bassi. In un comunicato l’azienda di Cologno Monzese ha fatto sapere che il format si ferma ‘momentaneamente’. La trasmissione, che all’esordio il 4 ottobre aveva racconto il 4% di share, lunedì era precipitata al 2,8%. Mediaset ritiene che “i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri, tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza, siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma ...

