‘Attualità e futuro nella Pma’ | convegno a Roma per 25 anni Cipa

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In Italia, ormai da, è ‘allarme culle vuote’, e la pandemia da Covid-19 ha peggiorato la situazione. In una società in profonda crisi di ‘riproduttività’, la medicina della riproduzione e la Procreazione medicalmente assistita sono sempre più oggetto di grandi aspettative: dalla scienza,sua più ampia accezione del termine, si attende una risposta in grado di accompagnare e sostenere il ‘benessere riproduttivo’, considerando l’importante contributo delle tecniche Pma. Parte da queste premesse, ildal titolo “Attualità e progetti per la medicina della riproduzione e la Pma”, in programma il 16 ottobre a, presso Villa Blanc, organizzato in occasione dei 25di attività del Centro italiano procreazione assistita (), che sin dalla sua fondazione ha puntato ...