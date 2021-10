Attentato nella città simbolo dei talebani, almeno 33 morti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli sciiti sotto attacco, di nuovo. Ieri nel corso della preghiera del venerdì un Attentato ha provocato la morte di almeno 33 persone e il ferimento di decine e decine di altre nella moschea sciita di Bibi Fatima, nella città di Kandahar. Secondo le testimonianze raccolte dalla Reuters, sarebbero stati tre gli Attentatori suicidi. UNA PRIMA ESPLOSIONE all’ingresso della moschea, altre due all’interno. Secondo un medico dell’ospedale Mirwais di Kandahar, il bilancio è destinato a salire. Nel momento in cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli sciiti sotto attacco, di nuovo. Ieri nel corso della preghiera del venerdì unha provocato la morte di33 persone e il ferimento di decine e decine di altremoschea sciita di Bibi Fatima,di Kandahar. Secondo le testimonianze raccolte dalla Reuters, sarebbero stati tre gliri suicidi. UNA PRIMA ESPLOSIONE all’ingresso della moschea, altre due all’interno. Secondo un medico dell’ospedale Mirwais di Kandahar, il bilancio è destinato a salire. Nel momento in cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilriformista : Un attentato kamikaze ha provocato una strage nella moschea di #Kandahar in #Afghanistan Il bilancio provvisorio è… - Artemis888Infin : RT @InformazioneA: #Afghanistan #Kandahar 4 esplosioni hanno interessato la città e colpito la moschea Il bilancio provvisorio parla di 62… - InformazioneA : #Afghanistan #Kandahar 4 esplosioni hanno interessato la città e colpito la moschea Il bilancio provvisorio parla… - 57Davide : RT @ilriformista: Un attentato kamikaze ha provocato una strage nella moschea di #Kandahar in #Afghanistan Il bilancio provvisorio è di al… - riccard77650870 : RT @giu33liana: #DEMOCRAZIA: al politico è concesso far propaganda alle proprie idee, ai propri progetti e al come realizzarli. NON diffo… -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato nella Deputato Tory ucciso in chiesa, indaga l'antiterrorismo. Chi era sir David Amess ... uccido nella sua stessa comunità mentre svolgeva il suo dovere'. 'Un giorno tragico per la nostra ... Quello contro Cox è stato certamente un attentato di matrice politica: legato all'odio di Thomas ...

Afghanistan. Attentato alla moschea di Kandahar. 32 morti e 70 feriti A distanza di 7 giorni dall'esplosione che aveva colpito la moschea sciita a Kunduz, un nuovo attentato dinamitardo è avvenuto poco fa alla moschea sciita dell'Imam Bargah nella provincia meridionale ...

Afghanistan. Attentato alla moschea di Kandahar. 32 morti e 70 feriti Un nuovo venerdì di morte per l'Afghanistan. A distanza di 7 giorni dall'esplosione che aveva colpito la moschea sciita a Kunduz, un nuovo attentato dinamitardo è avvenuto poco fa alla moschea sciita ...

