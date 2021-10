Atletica | Palmisano e Stano in gara da Campioni Olimpici | staffetta di marcia a Biella

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Antonellae Massimonon hanno ancora terminato la propria stagione da. Per rivederli all’opera nella 20 km dibisognerà aspettare il 2022, ma nel frattempo potremo ammirare gli azzurri sabato 16 ottobre nella 29ma edizione del Circuito Città di. Si tratta di una sfida di, con un format decisamente particolare e innovativo: le coppie ditori (un uomo e una donna, estratti a sorte) percorreranno quattro volte a testa l’anello di 800 metri, con partenza in via Duomo, per un totale di otto giri a coppia. Antonellasarà in coppia con Giacomo Brandi, mentre Massimosarà affiancato dalla junior Anita Laiolo. I due ...

Saranno ai nastri di partenza della 29esima edizione del Circuito Città di Biella anche Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo 2020 nella 20 km di marcia. I due saranno in tandem rispettivamente con Giacomo Brandi ed Anita Laiolo. Il format, infatti, è innovativo e prevede ... In azione Crippa e Abdelwahed nei 3 km Tornano in gara i campioni olimpici Antonella Palmisano e ... Con lei anche l'azzurra Micol Majori (Pro Sesto Atl.), Sara Galimberti (Bracco), Nicole ...