Asl Rm 1 | Ospedale Santo Spirito si illumina per campagna Ottobre Rosa

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, la ASL Roma 1 a partire da ieri e fino alla fine dihato diilin Sassia, l’più antico d’Europa che si affaccia sul Lungotevere (Lungotevere in Sassia 1). Ricordiamo che la Regione Lazio, in occasione di “”, offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, cioè nella fascia di età non compresa dal programma di screening, l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa fino ad esaurimento della disponibilità. Per prenotare chiamare il numero 06 164161840 attivo fino al 30, dal lunedì al venerdì dalle ...

Advertising

jacques_jj6592 : RT @TgrRaiPuglia: L'inchiesta dei carabinieri è cominciata all'inizio del 2019, quando i militari hanno scoperto il dipendente ASL entrare… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Laboratorio Analisi Ospedale Asl di Biella, nuova area Biologia Molecolare - vco24news : Laboratorio Analisi Ospedale Asl di Biella, nuova area Biologia Molecolare - ayalawliet_fgi : Quando tua madre lavora in Asl e di conseguenza se ti accompagna a fare una visita in qualsivoglia ospedale la gent… - monica603277441 : AVANTI COSI'..TANTO NON AVETE MAI LAVORATO..ORA ANCHE LO SCIOPERO, E TUTTI COLORO CHE HANNO BISOGNO SI ATTACCANO AL… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Ospedale

Fanpage.it

...inin area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.343 (+11 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle. ...Chiedono di cambiare l'orario pomeridiano anche nel presidio ospedaliero nord delladi Latina , vale a dire il 'Santa Maria Goretti'. In una lettera alla direttrice generale della, Silvia Cavalli , il segretario provinciale del Nursind , Giovanni Santucci, e quello della federazione Usb Maurizio Trimarchi 'chiedono ancora una volta una convocazione con la Rsu e tutte le ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.