Asl Napoli 1 Centro, sospesi 17 dipendenti non vaccinati contro il Covid (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'Asl Napoli 1 Centro ha sospeso dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni ulteriori 17 dipendenti non vaccinati contro il Covid-19. L'Asl Napoli 1 Centro ha adottato l'atto di accertamento che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni per ulteriori 17 dipendenti non vaccinati, ovvero di soggetti che ad altro titolo hanno

