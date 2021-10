Asl Bat, sospesi e senza stipendio 21 operatori sanitari non vaccinati Fino alla somministrazione di una dose o comunque al 31 dicembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'articolo Asl Bat, sospesi e senza stipendio 21 operatori sanitari non vaccinati <small class="subtitle">Fino alla somministrazione di una dose o comunque al 31 dicembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'articolo Asl Bat,21non di unaal 31 proviene da Noi Notizie..

