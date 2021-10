Asl Bat, sospesi e senza stipendio 21 operatori sanitari non vaccinati Fino alla somministrazione di una dose o al massimo al 31 dicembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo i 57 dell’Asl Bari eccone altri 21. sospesi, questi ultimi, dall’azienda sanitaria locale della provincia Barletta-Andria-Trani in quanto non vaccinati contro il corona virus e senza un motivo inoppugnabile. Gli operatori sanitari sospesi non riceveranno lo stipendio per il periodo Fino alla somministrazione di una dose (che porterebbe anche al reintegro) o al massimo Fino al 31 dicembre. L'articolo Asl Bat, sospesi e senza stipendio 21 operatori sanitari non vaccinati <small class="subtitle">Fino ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo i 57 dell’Asl Bari eccone altri 21., questi ultimi, dall’aziendaa locale della provincia Barletta-Andria-Trani in quanto noncontro il corona virus eun motivo inoppugnabile. Glinon riceveranno loper il periododi una(che porterebbe anche al reintegro) o alal 31. L'articolo Asl Bat,21non ...

