Ascolti 14 ottobre | ecco quanto ha fatto la finale di Star in the Star

Star in the Star di Ilary Blasi è tornato con la quinta ed ultima puntata con Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola in giuria. ecco quali sono stati i suoi Ascolti. Il programma – tornato in onda per la finalissima (anticipata di due settimane) – ha totalizzato 2.057.000 telespettatori ed il 12,72% di share, mentre il suo diretto competitor Rai Uno ha schierato la nuova puntata della fiction Fino all'ultimo bacio, con Marco Bocci, che ha fatto 3.955.000 telespettatori ed il 20% di share. Nel corso dell'ultima puntata di Star in the Star sono stati eliminati Lady Gaga, Michael Jackson e Mina (interpretati da Silvia Salemi, Alexia e Lola Ponce) ed incoronata Loredana Bertè

