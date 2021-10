Arisa, la verità dietro l’addio ad Amici: “Non ho abbandonato” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo una splendida esperienza come professoressa di canto ad Amici, l’improvviso addio: Arisa ha lasciato lo show condotto da Maria De Filippi in maniera del tutto inaspettata, tanto che qualcuno si è chiesto se tra lei e la conduttrice fossero sorti dei problemi. L’artista ha finalmente deciso di raccontare la verità, parlando delle motivazioni che l’hanno spinta ad andarsene e di un ripensamento giunto ormai troppo tardi. Arisa, perché ha detto addio ad Amici Durante l’estate si erano rincorse numerose voci che parlavano del presunto addio di Arisa, pronta a rinunciare al ruolo di giudice ad Amici. La notizia aveva poi trovato conferma con la presentazione del cast della nuova edizione: Lorella Cuccarini ha preso il suo posto, mentre dietro la ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo una splendida esperienza come professoressa di canto ad, l’improvviso addio:ha lasciato lo show condotto da Maria De Filippi in maniera del tutto inaspettata, tanto che qualcuno si è chiesto se tra lei e la conduttrice fossero sorti dei problemi. L’artista ha finalmente deciso di raccontare la, parlando delle motivazioni che l’hanno spinta ad andarsene e di un ripensamento giunto ormai troppo tardi., perché ha detto addio adDurante l’estate si erano rincorse numerose voci che parlavano del presunto addio di, pronta a rinunciare al ruolo di giudice ad. La notizia aveva poi trovato conferma con la presentazione del cast della nuova edizione: Lorella Cuccarini ha preso il suo posto, mentrela ...

Advertising

cavghtinaIie : la verità è che arisa l'anno scorso ha fatto una promessa che non poteva mantenere visto che quest'anno non è fra i… - JoeysMyBoat_ : Spotify che mi mette in coda Arisa perché sa che io in verità #Sanremo2021 non l'ho ancora superato, spiace ma è ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa verità Torna Ballando con le Stelle, Coletta 'un cast che sorprenderà' Ballando è un'operazione anche umana, una prova di verità perché mette in campo la dimensione del ... dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); Alvise Rigo con Tove Villfor; Arisa con ...

Torna Ballando, Coletta 'un cast che sorprenderà' Ballando è un'operazione anche umana, una prova di verità perché mette in campo la dimensione del ... dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); Alvise Rigo con Tove Villfor; Arisa con ...

Arisa, la verità sul suo abbandono di Amici: “Ecco perchè ho lasciato” YouMovies Ballando è un'operazione anche umana, una prova diperché mette in campo la dimensione del ... dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); Alvise Rigo con Tove Villfor;con ...Ballando è un'operazione anche umana, una prova diperché mette in campo la dimensione del ... dice, ha incontrato in aeroporto pur di averlo nello show); Alvise Rigo con Tove Villfor;con ...