Ariccia, al via i weekend con gli Artigiani al Parco Romano del Biodistretto

Al via ad Ariccia, ai Castelli Romani, il weekend con gli Artigiani al Parco Romano del Biodistretto di Monte Gentile. A grande richiesta tutti i sabato e la domenica, gli Artigiani locali partecipano all'Agorà del mercato contadino, il luogo ideale dove l'arte delle mani e del proprio ingegno e i prodotti tipici della terra biologici a km 0 convivono insieme per proporre e promozionare un nuovo modello di economia circolare.

Ariccia, proseguono i weekend con gli Artigiani al Parco Romano

Per informazioni si possono visitare le pagine social del Biodistretto, Mercato Contadino di Roma e Castelli Romani, mentre tutti gli Artigiani interessati possono ...

