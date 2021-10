Argentina a un passo dal Mondiale, vincono Brasile e Cile (Di venerdì 15 ottobre 2021) L`Argentina compie un altro grande passo di avvicinamento a Qatar `22. 25° risultato utile consecutivo per i camioni del sudamerica che battono 1-0 il Perù decimato da infortuni e squalifiche. Decisivo Lautaro Martinez, che firma il secondo centro consecutivo dopo quello nel fine settimana contro l`Uruguay e decide la sfida, complice anche un errore dal dischetto degli ospiti.Il Brasile torna al successo rifilando un poker all`Uruguay con Neymar capace di firmare una rete e due assist. Giornata positiva anche per il Cile degli "italiani" Sanchez, Vidal, Medel e Pulgar (tutti titolari): 3-0 al Venezuela, secondo successo di fila e nuovamente in corsa per raggiungere almeno la quinta posizione che vale lo spareggio. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) L`compie un altro grandedi avvicinamento a Qatar `22. 25° risultato utile consecutivo per i camioni del sudamerica che battono 1-0 il Perù decimato da infortuni e squalifiche. Decisivo Lautaro Martinez, che firma il secondo centro consecutivo dopo quello nel fine settimana contro l`Uruguay e decide la sfida, complice anche un errore dal dischetto degli ospiti.Iltorna al successo rifilando un poker all`Uruguay con Neymar capace di firmare una rete e due assist. Giornata positiva anche per ildegli "italiani" Sanchez, Vidal, Medel e Pulgar (tutti titolari): 3-0 al Venezuela, secondo successo di fila e nuovamente in corsa per raggiungere almeno la quinta posizione che vale lo spareggio.

