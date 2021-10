Ardea, Tari per le utenze commerciali: riduzioni dal 20% al 50% (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ardea – “Oggi scadono i termini per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) 2021 della prima rata o per chi decide di saldare in unica soluzione” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Ardea. “Tra le misure adottate da questa Amministrazione per agevolare i cittadini nei pagamenti a seguito dell’emergenza Covid, ci sono la proroga ad oggi, 15 ottobre (la scadenza originaria era il 31 luglio), e la riduzione per le utenze non domestiche. Infatti, al fine di agevolare la ripartenza delle attività commerciali, si è deciso di ridurre la parte variabile della Tari con tagli che vanno dal 20% al 50%, in base alle diverse tipologie di attività. Azione fortemente voluta da questa Amministrazione per stare vicino soprattutto a tutte quelle attività che nel corso di questo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021)– “Oggi scadono i termini per il pagamento della Tassa sui Rifiuti () 2021 della prima rata o per chi decide di saldare in unica soluzione” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di. “Tra le misure adottate da questa Amministrazione per agevolare i cittadini nei pagamenti a seguito dell’emergenza Covid, ci sono la proroga ad oggi, 15 ottobre (la scadenza originaria era il 31 luglio), e la riduzione per lenon domestiche. Infatti, al fine di agevolare la ripartenza delle attività, si è deciso di ridurre la parte variabile dellacon tagli che vanno dal 20% al 50%, in base alle diverse tipologie di attività. Azione fortemente voluta da questa Amministrazione per stare vicino soprattutto a tutte quelle attività che nel corso di questo ...

Advertising

zazoomblog : Ardea riduzione della TARI per le utenze non domestiche: dal 20% al 50% in base alle attività - #Ardea #riduzione… - CorriereCitta : Ardea, riduzione della TARI per le utenze non domestiche: dal 20% al 50% in base alle attività - CorriereCitta : Ardea, la TARI aumenta in bolletta: il Sindaco Savarese spiega il perché -