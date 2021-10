Anzio | pusher confezionava le dosi di droga tra granate | pistole | fucili e munizioni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 ottobre 2021)– Un controllo approfondito e attento del territorio ha consentito agli agenti del commissariato di, diretto da Andrea Sarnari, di arrestare un pluripregiudicato di. Gli stessi, dopo averlo intercettato su strada lo hanno seguito fino ad un garage in via Capo Teulada, al cui interno hanno scoperto un vero e proprio arsenale e. Il pedinamento è iniziato adin Corso Italia ed è proseguito poi in via Prebenda dove il 43enne ha lasciato la macchina e ha preso una moto dirigenin via Capo Teulada. Qui gli agenti, nonostante l’uomo abbia provato a scappare, lo hanno dapprima bloccato e poi perquisito. Hanno così trovato nella sua disponibilità delle chiavi esattamente compatibili con la serratura del garage davanti al quale si era fermato. Scattata ...