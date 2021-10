Anticipazioni Love is in the air: Eda smaschera Selin (Di venerdì 15 ottobre 2021) Eda e Serkan sembreranno destinati a non poter stare insieme a causa delle macchinazioni della perfida Selin. Quest'ultima, infatti, rimarrà incinta e cercherà di far credere al Bolat che il figlio che aspetta è suo. Tuttavia, la Yildiz non si darà per vinta nemmeno questa volta e come rivelano le Anticipazioni Love is in the air, riuscirà a smascherare la rivale scoprendo chi è il vero padre del bambino. Anticipazioni Love is in the air: Eda dice a Serkan che Selin aspetta un bambino Serkan, recupererà la memoria proprio nel momento in cui Eda sarà in procinto di sposare Deniz e così si precipiterà da lei per impedire le nozze. Purtroppo, la ragazza avrà già pronunciato il fatidico sì convinta che si trattasse solo di una messinscena, ma scoprirà che così non ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Eda e Serkan sembreranno destinati a non poter stare insieme a causa delle macchinazioni della perfida. Quest'ultima, infatti, rimarrà incinta e cercherà di far credere al Bolat che il figlio che aspetta è suo. Tuttavia, la Yildiz non si darà per vinta nemmeno questa volta e come rivelano leis in the air, riuscirà are la rivale scoprendo chi è il vero padre del bambino.is in the air: Eda dice a Serkan cheaspetta un bambino Serkan, recupererà la memoria proprio nel momento in cui Eda sarà in procinto di sposare Deniz e così si precipiterà da lei per impedire le nozze. Purtroppo, la ragazza avrà già pronunciato il fatidico sì convinta che si trattasse solo di una messinscena, ma scoprirà che così non ...

